Amazonino Mendes encaminha filiação a novo partido para disputa das eleições

Manaus/AM - O ex-governador Amazonino Mendes está com sua filiação no Podemos praticamente acertada, com 99,99% encaminhada. No último sábado (22), em São Paulo, Amazonino participou de uma reunião com a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, onde também esteve presente o deputado Wilker Barreto, presidente regional do Podemos no Amazonas.

A reunião foi focada no cenário político do Amazonas e discutiu as construções partidárias para as eleições deste ano. A presidente nacional da sigla já havia manifestado o convite para que Amazonino fizesse parte do partido no ano passado após o ex-governador deixar o PDT.

Wilker Barreto também considera como positiva a filiação de Amazonino Mendes e o avalia como um bom candidato para as eleições na disputa para prefeito de Manaus.

Amazonino Mendes ainda não confirma sua filiação ao Podemos.