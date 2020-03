Amazonas terá queda de R$ 2 bilhões na arrecadação com pandemia de coronavírus

Wilson Lima sai do limbo

Manaus/AM - Os impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus devem levar o Amazonas a perder R$ 2 bilhões de arrecadação neste ano, uma queda de 40%. A informação foi confirmada pelo governador Wilson Lima nesta sexta-feira (27), durante pronunciamento online.

A situação levou o governo a anunciar cortes de gastos. Segundo Wilson Lima, haverá uma redução de 10% nos contratos de serviços que o governo possui com seus prestadores. Um projeto de lei será enviado para a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovar os cortes.

Além disso, o governo também vai pedir autorização da Aleam para desvincular recursos de outras áreas do governo para que sejam utilizados no combate ao novo coronavírus no Amazonas. Apenas recursos da saúde, educação, segurança e nas operações de crédito e convênios não serão mexidos, de acordo com Wilson Lima.

Com essas desvinculações, será garantido o pagamento do auxílio de R$ 200 para 50 mil pessoas em vulnerabilidade social pelos próximos três meses e também o financiamento de R$ 40 milhões para empreendedores através de empréstimos junto à Agência de Fomento do Amazonas (Afeam).