Amazonas tem menos casos de Covid-19 em idosos, jovens são maioria

Manaus/AM - O grupo considerado de maior risco de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19) é dos idosos, mas no Amazonas, dos 229 casos confirmados, apenas 12% são de pessoas com idade acima dos 60 anos, algo que foi comemorado pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Pinto, na última quinta-feira (2). Os mais afetados com o contágio da doença são jovens e adultos e pessoas de meia idade.

Entre os registros de infectados no Amazonas, 42,4% são de pessoas na faixa etária dos 20 a 39 anos e 41,4% são os da faixa etária dos 40 a 59 anos. Esses dados foram disponibilizados pela FVS-AM em Boletim Epidemiológico da Covid-19.