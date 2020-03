Amazonas tem aumento de 30 casos de coronavírus e números sobem para 111

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Manaus/AM - Com mais 30 casos confirmados neste sábado (28), o número de infectados com o novo coronavírus no Amazonas subiu para 111, de acordo com dados atualizados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Sendo 105 em Manaus e seis no interior, com 2 em Parintins, 2 em Manacapuru, 1 em Boca do Acre e 1 em Santo Antônio do Içá.