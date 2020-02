Amazonas registra aumento de 13% em casos de doenças respiratórias em fevereiro

Manaus/AM - Em apenas sete dias, o número de casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grava (SRAG) no Amazonas saltou de 170 para 193, no período de 13 a 19 de fevereiro deste ano. Os dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) representam um aumento de 13%. Desde novembro de 2019, 27 pessoas morreram no Estado por SRAG.

De acordo com o 7º Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), foram notificados, até o momento, 193 casos de SRAG. Destes, foram confirmados 38 casos por vírus respiratórios, sendo identificados 15 casos provocados por Adenovírus, 14 casos de Influenza B, quatro para Vírus Sincicial Respiratório (VRS), dois para Metapneumovírus, dois por Influenza A (H1N1) e dois para Parainfluenza 1. Não há casos suspeitos de coronavirus no Amazonas.

A FVS também divulgou que dos 27 óbitos, nove foram por vírus respiratórios e 18 por outras síndromes respiratórias não virais. Dos nove óbitos por SRAG, todos são residentes de Manaus, 4 Adenovírus, 3 por Influenza B, 1 Vírus Sincicial Respiratório (VRS) e 1 Metapenumovírus.

Ainda em relação aos óbitos, 77% apresentam pelo menos um fator de risco respiratório e 71% das vítimas eram pacientes idosos.