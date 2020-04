Amazonas registra 417 infectados pelo Covid-19 e número de mortes chega a 14

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Com 106 novos casos, o Amazonas chegou a 417 infectados pelo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde, neste domingo (5). Ainda de acordo com o balanço divulgado pelo órgão, mais uma morte foi confirmada no Estado, chegando a 14 óbitos registrados.

O Amazonas lidera o número de casos na região Norte.