Amazonas recebe R$ 576 milhões do governo federal neste ano

Manaus/AM - O Estado do Amazonas é o primeiro colocado no ranking de verbas a serem repassadas aos estados, no exercício de 2020, pelo Ministério Regional de Desenvolvimento (MDR). Os dois primeiros colocados vão receber cerca de R$ 941 milhões das verbas empenhadas pelo MDR, cerca de 25% do total de R$ 3,8 bilhões.

Ao Amazonas serão direcionados R$ 576 milhões, enquanto o 2º colocado, Pernambuco, fica com R$ 365 milhões. A informação é do site Crusoé, que citou a atuação do senador Eduardo Braga (MDB) como negociador dos recursos, e de Omar Aziz (PSD), como coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional.

O município amazonense que deve receber o maior quinhão desses recursos é Coari, na calha do Solimões, para onde devem ser direcionados R$ 37,7 milhões.