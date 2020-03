Amazonas possui pacientes em estado grave testando cloroquina contra a Covid-19

Wilson Lima sai do limbo

Manaus/AM - O Amazonas continua realizando testes da cloroquina como medicamento experimental contra o novo coronavírus. De acordo com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Pinto, nesta sexta-feira (27), três pacientes entraram no protocolo de pesquisa do medicamento, sendo que um foi a óbito, o parintinense Geraldo Sávio.

Os outros dois pacientes que estão fazendo o uso da cloroquina seguem internados no Hospital Delphina Aziz. A diretora da FVS frisou que ambos estão na UTI, em estado grave, entubados, porém em estado clínico estável. Ambos já estão no terceiro dia de tratamento.

"Não temos ainda como dizer se o medicamento está sendo eficaz ou não. Temos que esperar o prazo do tratamento para saber", disse Rosemary Pinto. A cloroquina está sendo testada seguindo todo um protocolo de pesquisa. O Ministério da Saúde não autorizou o uso do medicamento de forma rotineira, salientou a diretora da FVS-AM.