Amazonas já registra casos de transmissão comunitária de coronavírus

Manaus/AM - O Amazonas está em transição para o estágio de transmissão comunitária do novo coronavírus, de acordo com afirmação da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Pinto, em coletiva online nesta sexta-feira (27). A transmissão comunitária é quando não é possível saber a pessoa que transmitiu o vírus para outra.

“Temos transmissão de pessoas que viajaram e chegaram aqui e transmitiram para seus familiares e seus amigos, assim como já temos transmissão que não conseguimos saber de quem essa pessoa contraiu o vírus. Então já estamos em transição para o estágio de transmissão comunitária”, confirmou Rosemary Pinto.

O Amazonas confirmou nesta sexta-feira que possui 80 casos confirmados do novo coronavírus, com 74 em Manaus e seis casos no interior. Os municípios do interior com casos da Covid-19, são 2 em Parintins, de onde saiu o primeiro óbito no Estado, dois em Manacapuru, 1 em Boca do Acre e 1 em Santo Antônio do Içá.