Amazonas investiga dois novos casos positivos para o novo coronavírus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Manaus/AM - A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto confirmou que o Amazonas possui dois novos casos positivos para o novo coronavírus, mas ressaltou que os testes foram realizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Por isso, os dois casos ainda são considerados suspeitos, pois serão submetidos a testes no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM).

De acordo com a diretora da FVS, o Lacen-AM é o único laboratório certificado pelo Ministério da Saúde para realizar os testes de diagnóstico do coronavírus no Amazonas. Os dois profissionais decidiram por conta própria irem até a Fiocruz realizar os testes para o Covid-19.

Rosemary frisou que todos as amostras desses pacientes foram coletadas e os resultados serão divulgados amanhã, nesta quarta-feira (18). Todas as medidas de acompanhamento desses dois casos foram tomadas.

Segundo a FVS-AM, o Amazonas possui 33 casos notificados de novo coronavírus, 1 confirmado e 27 descartados. Os dois casos novos, assim como a do vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Jacob Cohen, estão sendo monitoradas e investigadas.