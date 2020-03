Amazonas FC tem primeira derrota em sua curta história e perde título para Manaus FC

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Manaus/AM - A final do 1º turno do Campeonato Amazonense 2020, que ocorreu no último domingo (1), marcou a primeira derrota do Amazonas FC em sua curta história. O revés foi por goleada de 4 a 1 para o Manaus FC, que ficou com o título e garantiu vaga na final do Barezão. A partida realizada na Arena da Amazônia teve um público de 5 mil pessoas acompanhando a final, algo que demonstra o retorno do interesse da população pela competição. O título para o Manaus alimenta ainda mais a esperança para conquista de um tetracampeonato consecutivo.

O jogo

O Manaus sabia que o rival possuía a vantagem do empate para ficar com o título, então como só a vitória interessava partiu para cima e abriu logo o placar no primeiro tempo, com um cruzamento de Igor Carvalho em que Thiago Spice não desperdiçou e fez 1 a 0. Na volta para o segundo tempo, Janeudo fez mais um para o Gavião aumentando a vantagem para o time verde branco e preto.

Maikon Leite diminuiu para o Amazonas, deixando a partida em 2 a 1 e reacendeu a esperança da Onça-Pintada. Porém, Mateus Oliveira e Gilson Alves trataram de concluir a goleada em cima do caçula do futebol amazonense, que liderou boa parte do primeiro turno.

Autor de um dos gols do título, o segundo volante Gilson destacou que o time fez exatamente o que foi determinado pelo técnico da equipe, Welington Fajardo, conseguindo o resultado positivo para o time. “O professor pediu para ficarmos sempre atentos. Ele me deu a oportunidade e tentei agarrar da melhor maneira possível, fiz o gol e estou muito feliz”, contou.

Manaus atual tricampeão amazonense vai em busca do tetra no Barezão Foto: Mauro Neto