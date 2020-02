Amazonas entra em alerta após caso confirmado de Coronavírus no Brasil

Manaus/AM - Diante da confirmação pelo Ministério da Saúde (MS) do primeiro caso de infecção no país pelo novo coronavírus (Covid-19), nesta quarta-feira (26), a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informa que, assim como os demais estados, o Amazonas está em alerta. Foi criado em janeiro o Comitê Interinstitucional Ampliado de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios, com ênfase no Covid-19, que se reúne todas as quintas-feiras para discutir as diretrizes, conforme orientações do Ministério da Saúde.

Nesta quinta-feira (27), durante a reunião na sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), será feita a atualização do Plano de Contingência para enfrentamento do Covid-19, conforme orientações do MS, a ampliação da lista de novos países com transmissão do vírus e a divulgação do novo boletim de Síndrome Respiratória Aguda Grave do Amazonas (SRAG).

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), Rosemary Costa Pinto, disse que o Estado se antecipou às medidas e que a rede estadual e municipal de saúde estão preparadas, em decorrência à grave situação ocorrida em 2019 com SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), incluindo o H!N1, que resultou em óbitos no Estado. Ela destaca que a população não deve entrar em pânico, mas ficar atenta aos sintomas respiratórios, que no coronavírus são semelhantes aos demais sintomas da Influenza: febre, coriza, tosse seca e dificuldade de respirar.

Medidas de prevenção - A transmissão do coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva; espirro; tosse; catarro; contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.