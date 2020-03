Amazonas Energia suspende atendimento presencial por tempo indeterminado

O inimigo invisível

Manaus/AM - A Amazonas Energia informou neste sábado (21), que o atendimento ao cliente está suspenso até que as autoridades determinem a volta a rotina de atendimento presencial.

A Amazonas Energia adotou todas as medidas no atendimento ao cliente, visando manter a qualidade no atendimento, e com segurança a todos.

A Amazonas Energia reforçou o atendimento digital na prevenção ao coronavírus (COVID-19). Os clientes podem ligar no telefone 0800 701 3001, acessar o site www.amazonasenergia.com, ou baixar o App para solicitar vários serviços.

A Amazonas Energia reforça que continuará adotando todas as medidas e recomendações dos órgãos de saúde visando garantir a segurança da população do Amazonas.