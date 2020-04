Amazonas empata com o RJ e está entre os 5 estados com maior incidência de coronavírus no Brasil

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Manaus/AM - O Amazonas subiu uma posição no gráfico do Ministério da Saúde divulgado nesta sexta-feira (3), e está entre os cinco Estados com maior coeficiente de incidência do novo coronavírus. A média de incidência de coronavírus em todo o Brasil é de 4,3. O Amazonas está acima da média, com 6,2 de incidência - o mesmo índice do Rio de Janeiro.

A lista é encabeçada pelo Distrito Federal, seguida por São Paulo e Ceará. Conforme o órgão, o Amazonas está empatado com o Rio de Janeiro, entre o quarto e o quinto lugar. São estes os Estados, segundo o órgão, que mais causam preocupação em todo o Brasil.

Na tarde desta sexta-feira, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o órgão já trabalha com a possibilidade de o Amazonas ser o primeiro Estado a ter a rede de saúde pública a entrar em colapso devido à pandemia.

A informação foi repassada pelo secretário de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, que deu detalhes: "No cenário mais trágico a gente pode colapsar até domingo (5) e no mais tardar no início da semana", disse à CNN Brasil.

O total de casos confirmados de coronavírus no Amazonas saltou para 260, destes 232 em Manaus e 28 no interior. São 9 municípios com casos confirmados até o momento.