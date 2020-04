Amazonas é o 2º Estado com maior incidência de coronavírus; veja a lista

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Manaus/AM - O coeficiente de incidência de coronavírus no Amazonas já ultrapassou os do Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará, e está atrás apenas do índice do Distrito Federal. Conforme o órgão, o cálculo é feito medindo "com a mesma régua" todos os Estados. De segunda-feira para hoje, o índice do Amazonas subiu mais rapidamente do que o do DF. Confira a lista dos Estados com maior incidência de Covid-19 e seus coeficientes:

1. Distrito Federal: 16,1

2. Amazonas: 15.1

3. São Paulo: 12,2

4. Ceará: 11,4

5. Rio de Janeiro: 9,7

A média nacional de incidência é de 6,5. No gráfico, os quatro Estados e o Distrito Federal aparecem em vermelho, marcados como "emergência", com índice 50% maior do que a média do País. Na semana passada, o Ministério da Saúde anunciou que os cinco Estados iriam entrar em um estágio de aceleração descontrolada da doença.

Em relação às capitais, o cenário também é preocupante. Manaus aparece como a tterceira capital com maior índice de incidência. O cálculo é feito em cima do número de casos e do número de habitantes. Veja a lista de capitais e seus coeficientes de incidência de Covid-19:

1. Fortaleza 34,7

2. São Paulo 30,6

3. Manaus 21,7

4. Florianópolis 18,8

5. Porto Alegre 17,3

6. Vitória 17,1

7. Rio de Janeiro 16,5

8. Brasília 15,7

9. Natal 12,8

10. São Luís 11,0

11. Belo Horizonte 10,5

12. Rio Branco 9,6

13. Curitiba 9,1

14. Boa Vista 9,0

15. Salvador 8,9

16. Recife 8,9

17. Cuiabá 7,0

18. Macapá 6,0

19. Campo Grande 4,9

20. Goiânia 4,8

21. Belém 4,2

22. Palmas 4,0

23. João Pessoa 3,2

24. Teresina 2,3

25. Maceió 2,2

26. Porto Velho 1,9