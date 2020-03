Amazonas e Fast Clube se enfrentam no returno do Barezão na Arena da Amazônia

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Manaus/AM - Na abertura do segundo turno do Barezão, o Amazonas enfrentou o Fast Clube, na noite desta quinta-feira (05), na Arena da Amazônia e a partida terminou em empate com 1 x 1 para os times locais.

Com o primeiro tempo difícil para o Amazonas, o Fast saiu na frente e aos 42 minutos, Júnior Rato lançou a bola para Luizão, o artilheiro, que abriu o placar para o Rolo Compressor. Amazonas 0 x 1 Fast.

Já no segundo tempo, o Amazonas tentou, mas só aos 42 minutos, igual ao gol do Fast, Wesley, que havia saído do banco, fez o gol da alegria dos torcedores que já estavam aflitos na Arena da Amazônia. Ele balançou a rede contra o goleiro Rangel e fez o gol do empate.

O jogo do returno terminou em Amazonas 1 x 1 Fast.

As próximas partidas estão marcadas para a próxima terça-feira, onde o Amazonas enfrenta o Nacional, às 20h30, na Arena da Amazônia. Já o Fast Clube joga contra o Manaus, na quinta-feira (12), às 20h30, no estádio Ismael Benigno, a Colina.