Amazonas deve ganhar 70 toneladas de peixe para doação durante Semana Santa

O Governo do Amazonas anunciou durante uma live na quarta-feira (1) que deve realizar a compra de 70 toneladas de pescado dos piscicultores locais para serem doados, durante a Semana Santa, conforme cadastro feito nas secretarias de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e de Assistência Social (Seas), e no Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), como forma de ajudar o piscicultor na logística e na comercialização, e garantindo segurança alimentar as pessoas em vulnerabilidade social.

“O governo vai garantir a compra do pescado com doação para Sejusc, Seas e FPS, direcionando para pessoas que estão em vulnerabilidade social. Portanto, a gente espera que, com essas medidas trazidas hoje pelo governador, a gente tenha um setor primário forte e garantindo a segurança alimentar da nossa gente”, concluiu afirmou o titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior.