Aluna do CMPM vai disputar Campeonato Brasileiro de Xadrez

Manaus/AM - A estudante da Escola Estadual Áurea Pinheiro Braga (CMPM 4), Cibelly Libório, de 14 anos, vai representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro de Xadrez, que será realizado entre os dias 18 a 21 de abril, em Florianópolis/SC. A atleta é tricampeã (2017, 2018 e 2020) pela Federação Amazonense da modalidade (FAX) e, neste ano, é a única representante do Estado na categoria Sub-16.

“Eu tenho me preparado bastante. Hoje, almejo o primeiro lugar do campeonato e sei que posso e tenho capacidade de consegui-lo. Logo, representar o Amazonas e o ensino público em um competição nacional é um dos muitos prêmios que o xadrez me trouxe”, contou a estudante.

O esforço e a dedicação da aluna são ainda a motivação de outros estudantes que alcançam no esporte resultados tão importantes quanto os de Cibelly. “Quando iniciei, fui uma das primeiras da minha sala a ganhar destaque, porém, depois que os meus colegas viram os resultados, eles passaram a buscar outras modalidades, e hoje a gente tem outros atletas. Então, eu me vi como incentivadora disso”, conta.