Alfredo Menezes convoca carreata em Manaus para retorno do comércio

Wilson Lima sai do limbo

Manaus/AM - O superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, convocou a população manauara para uma carreata nesta sexta-feira (27) com objetivo de pressionar a reabertura do comércio. A concentração vai iniciar às 16h, no Posto 700, na avenida Djalma Batista e deve seguir até o anfiteatro da Ponta Negra.

A convocação foi realizada por meio das redes sociais do superintendente. “O Brasil não pode parar. Sem produção não há solução”, diz a postagem de Alfredo Menezes. A carreata deve contar com apoio de simpatizantes do governo Bolsonaro e também de alas do comércio manauara.