Agências bancárias são multadas por descumprimento à Lei das Filas em Manaus

O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) notificou, nesta terça-feira (11/02), três agências bancárias situadas nas avenidas Camapuã e Autaz Mirim, na zona leste de Manaus. Os três estabelecimentos foram autuados por descumprirem a Lei Estadual nº 139/2013, mais conhecida como Lei das Filas.



Em uma das três agências notificadas, a demora para atendimento era de 45 minutos.



“A Lei das Filas é uma preocupação constante nas nossas fiscalizações. Os bancos devem oferecer as melhores condições de atendimento aos seus clientes, mas muitos não obedecem a legislação, o que é uma falta de respeito com o consumidor que dedica um tempo importante de seu dia para ir à agência”, destacou o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.



Orientação – Em caso de descumprimento da Lei das Filas, o Procon-AM orienta o consumidor a solicitar a autenticação da senha de chegada, com o horário do atendimento, e levar esse documento ao órgão para formalizar a reclamação.



Atendimento – O consumidor que se sentir prejudicado pode entrar em contato com o Procon Amazonas por meio do ‪0800 092 1512‬ ou pelo e-mail fiscalizacaoprocon@procon.am.gov.br, ou dirigir-se à sede do órgão, localizada à avenida André Araújo, 1.500, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h ‪às 14h‬.