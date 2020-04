ADS divulga contato de piscicultores e frigoríficos com peixes para pronta-entrega em Manaus

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Com a aproximação da Semana Santa, foi anunciado pelo Governo uma nova modalidade de compras para o amazonense: Pescado delivery,que irá garantir a renda de piscicultores amazonenses e a comercialização de pescado regional fresco e com preço justo para a população.

A primeira ação é disponibilizar no site institucional da Agência (www.ads.am.gov.br) o contato de piscicultores que participam das Feiras de Produtos Regionais. Esses produtores trabalham com produto para pronta-entrega e delivery na capital.

A medida visa minimizar o impacto econômico de piscicultores e frigoríficos, neste período de pandemia do coronavírus, sobretudo aqueles que se disponibilizaram a participar do tradicional Feirão do Pescado, que não será realizado neste ano, em cumprimento ao Decreto Governamental nº 24.145, de 31 de março de 2020.

“A compra do pescado será realizada via associações, cooperativas e também piscicultores individuais já cadastrados na ADS e na Secretaria de Produção Rural, por meio dos editais de aquisição de aeradores e ração. Dessa forma, conseguimos beneficiar um número maior de produtores. Destacamos que o transporte, o armazenamento e toda a logística para entrega do pescado às instituições será de responsabilidade do Governo do Estado. A estimativa é investir cerca de R$ 500 mil nessa operação”, explicou o presidente da ADS, Flávio Antony Filho.