Adaf cria barreira para fiscalizar todo tipo de alimento que entra em município do Amazonas

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) tem intensificado as ações de fiscalização de trânsito agropecuário na Barreira de Vigilância Agropecuária (BVA), em Humaitá mesmo diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A barreira fixa funciona como uma medida preventiva para averiguar o controle de trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal, vegetais e suas partes, visando controlar doenças e pragas, rastreabilidade e mesmo roubo de animais.

As equipes de fiscais da Adaf têm realizado a abordagem de cargas que transitam com animais, produtos de origem animal e vegetal, no sentido de verificar as documentações obrigatórias, além de orientar os condutores a executar o trânsito legal dessas cargas.

"As atividades diárias da BVA não pararam nenhum dia diante da pandemia. Estamos seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde e Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), haja vista que o nosso trabalho é essencial para assegurar o nosso patrimônio vegetal e animal. Os servidores estão usando os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) indicados para, assim, garantir a segurança de todos nós", comentou Nislene Molina, engenheira agrônoma e responsável pela Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav), da Adaf, em Humaitá.

Os documentos exigidos pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas em consonância com as legislações específicas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento são a Guia de Trânsito Animal (GTA) e a Permissão de Trânsito Vegetal (PTV). Estes documentos devem ser apresentados pelos condutores que trafegam com animais e produtos oriundos de outras regiões, bem como a nota fiscal.

Além da BVA, a Adaf disponibilizou também a sua Unidade Móvel de Fiscalização Agropecuária para funcionar especificamente como barreira sanitária contra o Covid-19 na região de Humaitá. Este trabalho está sendo feito em parceria com a prefeitura local.

Barreiras - Atualmente, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas executa atividades de fiscalização de trânsito agropecuário em quatro barreiras, sendo uma no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, uma em Jundiá (Roraima), uma em Parintins e também a de Humaitá. Ainda este ano, mais três BVA’s serão implantadas no Amazonas, especificamente nos municípios de Manicoré, Apuí e Novo Aripuanã.