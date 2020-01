Acusado de matar homem a pauladas por dívida de R$ 150 é condenado em Manaus

Manaus/AM - A 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus iniciou nesta segunda-feira (13) a pauta de julgamentos do primeiro semestre de 2020. O primeiro processo a ser julgado, com o número 0611748-62.2018.8.04.0001, tinha como réu Rogelson Nascimento da Silva, acusado de ter assassinado Leonardo Monteiro de Almeida, em 18 de março de 2018. Ele foi considerado culpado pelo Conselho de Sentença e condenado a seis anos de prisão pelo crime.

A sessão de julgamento foi presidida pelo juiz de direito Rômulo Garcia Barros Silva. O réu teve em sua defesa a advogada Amanda de Oliveira Lopes, enquanto que o Ministério Público do Estado do Amazonas esteve representado pela promotora de justiça Márcia Cristina de Lima Oliveira. Rogelson Nascimento da Silva estava respondendo o processo em liberdade e cumprirá a pena imposta pela Justiça em regime semiaberto.

O crime

De acordo com o inquérito policial que originou a denúncia do Ministério Publico (MPE-AM), no dia 18 de março de 2018, por volta de 17 horas, na rua Prímula, do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, Leonardo Monteiro de Almeida estava alcoolizado, sentado em via pública, quando Rogelson o atacou, desferindo várias pauladas contra sua cabeça. A vítima morreu no local.

No depoimento, Rogelson alegou que havia emprestado R$ 150 à vítima e no dia do crime foi cobrar a dívida, mas Leonardo Monteiro estava alcoolizado e partiu para agressão. Segundo ele, ao se defender com uma perna-manca, desferiu três pauladas contra Leonardo.

Agenda

Nesta terça-feira (14), a 3.ª Vara do Tribunal do Júri vai realizar duas sessões de julgamentos. No primeiro processo, Paulo Vitor Ferreira Santana vai a júri popular pelo crime de homicídio qualificado contra Jony Reis Pontes. Esta sessão vai ser presidida pelo juiz de direito Rômulo Garcia Barros Silva. No segundo processo, que terá a sessão presidida pelo juiz direito Adonaid Abrantes Tavares, Émerson Santos de Lima vai a júri popular pelo crime de homicídio qualificado contra Frednilson Souza Ribeiro.