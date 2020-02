Acorrentado a poste em frente a Aleam, caminhoneiro pede redução de ICMS sobre combustíveis

Manaus/AM - Caminhoneiros realizaram nesta quarta-feira (12), uma manifestação em frente a Assembleia Legislativa do Amazonas, a favor da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis.

Foto: Portal do Holanda / Caio Guarlotte

A ideia é fazer com que o governo acate a proposta do presidente Jair Bolsonaro, de que a mudança do ICMS possa fazer com que os impostos federais sejam reduzidos. Acorrentado ao poste, um dos líderes garantiu que ficará no local até sexta-feira, esperando uma resposta do Governo do Estado. Caso não seja atendido, os caminhoneiros farão uma paralisação nas BRs e em Manaus.

Foto: Portal do Holanda / Caio Guarlotte