Acesso para a avenida Pedro Teixeira sofre alterações em Manaus

Manaus/AM - O acesso para a avenida Pedro Teixeira, na zona Centro-Oeste de Manaus, sofrerá mudanças a partir da próxima quarta-feira (4), segundo comunicado da Prefeitura de Manaus divulgado nesta segunda-feira (2). A alteração será no entorno do centro comercial Le Bom Marché para dar mais fluidez na área de grande tráfego de veículos.

Com as alterações, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) vai fechar o acesso para a avenida Pedro Teixeira pela travessa Vizeu.

Os condutores terão duas opções para acessar a avenida. Quem segue pela rua Mosqueiro deverá seguir até a rua Bragança e, em seguida, acessar a Pedro Teixeira ou seguir até a rua Cametá e prosseguir na avenida.

Agentes de trânsito e técnicos do Instituto estarão no local para orientar e monitorar o tráfego no local.