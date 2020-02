Ação oferta serviço de emissão da 1ª e 2ª via do RG em Manaus, neste sábado

Manaus/AM - Neste sábado (15), o bairro Alvorada 2, na zona Centro-Oeste de Manaus, receberá a 12ª edição da Praça do Consumidor, a primeira de 2020. Promovida pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam), a ação levará mais de 15 serviços gratuitos para a comunidade e bairros adjacentes.

A Praça do Consumidor será realizada das 8h às 13h, na Escola Municipal Desembargador Cândido Honório Ferreira, na rua Abílio Alencar, 371, com atendimentos relacionados a consumo, com registro de reclamações de práticas abusivas, cobranças e faturamentos indevidos; consultas gratuitas ao Serviço de Proteção ao Consumidor (SPC) e cadastros Positivo e de Emprego; e orientação e solução de casos de pensão alimentícia, processos de guarda e divórcio.

O presidente da CDC/Aleam, deputado estadual João Luiz (Republicanos), ressalta a importância de levar serviços públicos aos bairros e comunidades, aproximando, cada vez mais, o Poder Público da população.

Além da CDC/Aleam, a ação contará com a participação de equipes da Defensoria Pública do Estado (DPE-AM), Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), de representantes das empresas Amazonas Energia e Águas de Manaus e ainda disponibilizará uma linha direta com as operadoras de telefonia e internet Vivo, TIM, Claro, Oi e Net.

Mais serviços

A Praça do Consumidor disponibilizará, ainda, serviços de expedição da 1ª e 2ª via da carteira de identidade - Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejusc); orientação e cadastro de benefícios de assistência social junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) - Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc); agendamento para emissão de carteira de trabalho Sine/Manaus - Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi/Sine); orientação, negociação e solicitação de isenção por falta de capacidade contributiva e outros relacionados ao Imposto Predial de Território Urbano (IPTU) – Secretaria Municipal de Economia e Finanças (Semef) e expedição de CPF com os Correios (único serviço cobrado).

Também estarão disponíveis serviços sociais de embelezamento da mulher; corte de cabelo; aferição da PA e teste de glicose; consultas médicas; quiropraxia e fisioterapia.