Ação leva mudas de plantas e faz coleta de livros na zona Norte de Manaus

Manaus/AM - Uma ação socioambiental desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), com atividades de sensibilização e prestação de serviços, marcará na próxima sexta-feira, 24/1, a partir das 8h30, no conjunto Boas Novas, na Cidade Nova, zona Norte, a passagem do Dia Mundial da Educação Ambiental.

A data é comemorada em 26/1, mas a ação alusiva será ao longo de toda a manhã da sexta-feira, com plantio e doação de mudas, oficinas de combate ao caramujo africano, exposição e sensibilização sobre reaproveitamento de resíduos sólidos, jogos ambientais, coleta de livros usados para a 6ª Feira de Livros de Manaus, entre outras atividades.

O local escolhido é a área verde do conjunto, que já foi alvo de diversas tentativas de ocupação irregular. “Estamos atendendo a uma reivindicação dos moradores, por meio de sua associação, cumprindo orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto, de realizarmos parcerias com as comunidades, incentivando o plantio de árvores, o paisagismo e sensibilizando sobre o descarte correto de resíduos para que cuidem das áreas protegidas dos conjuntos, sobretudo no caso do Boas Novas, que é cercado por Áreas de Preservação Permanente (APPs), em condição de vulnerabilidade”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior.

A ação contará com o apoio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), que enviará equipes de sensibilização para um corpo a corpo, nas ruas do conjunto, a fim de orientar sobre o descarte correto de resíduos. O Grupo Garis da Alegria também estará presente cantando de forma lúdica as mensagens de conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente. A apresentação será no chapéu de palha da Associação dos Moradores do Conjunto Boas Novas, na rua 16, esquina com a rua 11.

O Dia Mundial da Educação Ambiental foi instituído em 1975, durante Seminário Internacional sobre Educação Ambiental, em Belgrado (Sérvia), definindo os princípios da educação ambiental no âmbito das Nações Unidas. Em 2019, a Educação Ambiental da Semmas atingiu um universo de mais de 43 mil pessoas em centenas de atividades de sensibilização realizadas pelo órgão em toda a cidade, integradas com a fiscalização, a arborização e paisagismo e a gestão de áreas protegidas.