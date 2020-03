Ação leva consulta e exames médicos a bairro da zona Norte de Manaus

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Manaus/AM - Ação social do Governo do Estado no bairro Monte das Oliveiras, propiciou consultas médicas com especialistas, serviço inédito no programa "Muda Manaus" e sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam) no primeiro dia do evento.

Os moradores que fizeram consultas naquele bairro da zona Norte, durante a ação, já conseguem marcar exames através do Sistema de Regulação (Sisreg) ao final da consulta.

Além do atendimento com clínico geral, oftalmologista e ginecologista, a Susam realiza exames como preventivo, ultra-sonografia e tipagem sanguínea; testes rápidos de HIV e sífilis; entrega de óculos após consulta com oftalmologista; e ainda tratamento odontológico, avaliação da saúde bucal e preventivo de câncer bucal. No sábado (07/03), a secretaria oferecerá consulta com dermatologista das 8h às 14h.

A orientação sobre prevenção de doenças como o coronavírus, dengue, zika, síndrome gripal e zoonoses foi feita pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). Durante os três dias de programação, a instituição participa do "Muda Manaus" com a exposição do ciclo biológico do Aedes aegypti em fase de larva, pupa e adulta; exposição de morcegos, roedores e cobras; e atividades lúdicas e pedagógicas voltadas para prevenção.

De acordo com o técnico de educação em Saúde e agente de endemias da FVS, Aldejacy Cordeiro, a informação é um dos mecanismos para a prevenção de doenças.