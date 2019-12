Ação itinerante da prefeitura realiza 59 mil atendimentos e será ampliada em Manaus

Manaus/AM - Com 24 edições realizadas em 2019, totalizando 59 mil atendimentos aos cidadãos de todas as zonas da cidade, o projeto itinerante “Prefeitura + Presente" será ampliado em 2020. "Em vez de fazer um sábado sim e outro não, iremos fazer todos os sábados, contemplando também os moradores das áreas rural e ribeirinha”, anunciou o prefeito Arthur Virgílio Neto, durante evento realizado nesta quinta-feira, 26, na sede da Prefeitura de Manaus, zona Oeste, em homenagem aos voluntários do projeto.

“Agradeço a todos os voluntários que, com bondade e solidariedade, doam seu tempo e sua energia para ajudar pessoas que precisam dessa nossa assistência”, destacou o prefeito ao entregar os certificados aos homenageados, lembrando que a proposta foi iniciada em 2015.

Desde seu lançamento, mais de 100 mil pessoas já foram beneficiadas com as ações realizadas em escolas municipais. “A ideia é facilitar a vida da população, sobretudo daquela que mora em áreas mais distantes dos órgãos públicos. São serviços de saúde, cidadania, utilidade pública, ou seja, é uma parte da prefeitura que se desloca aos bairros”, completou Arthur Neto.

O “Prefeitura + Presente” é coordenado pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria – Procon Manaus (Semdec) e, em 2019, registrou aumento das demandas, obtendo quase 60% dos atendimentos no total desde sua criação.

Para 2020, o projeto irá fechar mais parcerias e oferecer mais opções de serviços, sempre de acordo com as demandas dos cidadãos. A próxima edição do “Prefeitura + Presente” tem previsão para ocorrer na última semana de janeiro. O local e os serviços serão anunciados em breve.