2ª Chamada do Bolsa Universidade já tem data para entrega de documentos em Manaus

Manaus/AM - Os contemplados no Programa Bolsa Universidade tem um prazo estimado pela Prefeitura de Manaus, entre os dias 06 e 08 de janeiro, para efetivação de matrícula e a entrega da documentação dos beneficiários, para garantir as bolsas de 50% e 75% no ingresso a Universidade Nilton Lins.

O recebimento dos documentos acontece na sede da ESPI, localizada na Av. Profº. Nilton Lins, nº 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, dentro do Campus Laranjeiras da instituição de ensino.

Uma vez aprovado no vestibular, ou ingressando através da nota do ENEM, o candidato receberá uma CARTA DE APROVAÇÃO, que deverá ser entregue junto aos documentos solicitados pelo Edital do Programa, nos horários de 8h às 17h. A partir daí, poderão ser efetuadas as matrículas e os pagamentos da primeira mensalidade, já com a porcentagem da bolsa inclusa.

Com o intuito de democratizar o acesso ao Ensino Superior para pessoas de baixa renda, o Programa Bolsa Universidade e a Universidade Nilton Lins convocaram mais candidatos a estudantes na segunda chamada, para que o ingressante tenha oportunidade de entrar em uma instituição de ensino superior pagando um valor acessível no ano de 2020.

A Universidade Nilton Lins contemplou somente na primeira chamada mais de 6 mil alunos em parceria com o PBU, com o objetivo de capacitar cada vez mais a população para o mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade! Para mais informações, ligue para: 3643-2000.