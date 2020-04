19 óbitos por coronavírus no Amazonas foram de pessoas em grupo de risco

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Manaus/AM - A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Rosemary Pinto, frisou durante entrevista online nesta segunda-feira (6) que os 19 óbitos por Covid-19 foram de pessoas em grupo de risco e ressaltou novamente que quanto menos as pessoas saírem de casa, menor será a transmissão do vírus, diminuído a necessidade de leitos de UTI para casos graves.

“A gente pode reduzir esses números e evitar a necessidade de UTI, evitar a necessidade de internação, evitar o agravamento e até mesmo a morte se nós ficarmos em casa, se nós obedecermos todas as medidas que estão sendo preconizados pelos decretos do Governo do Amazonas, se nós evitarmos nos expor. O vírus está circulando, as pessoas estão circulando com o vírus, e a tendência é de agravamento”, afirmou a diretora da FVS-AM.

Os dados das FVS-AM mostram que nesta segunda-feira havia 82 pessoas com diagnóstico confirmado internadas, sendo 45 na rede privada e 37 na rede pública. Desse total de internados, 38 estão em leitos de UTI – 22 em hospitais particulares, e 16 em hospital público (Delphina Aziz).

No total, o Amazonas alcançou 532 casos confirmados do novo coronavírus, com 115 novos diagnósticos nas últimas 24 horas.