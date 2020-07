Aos prantos, Kéfera desabafa e dá adeus ao Youtube após 10 anos

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

Sucesso no Youtube, Kéfera Buchmann voltou ao canal ‘5inco Minutos’ neste sábado (25) para dar adeus oficialmente.

A youtuber e atriz chorou ao se despedir dos seguidores e desabafou sobre a decisão de acabar com o canal após 10 anos. “Com 17 anos eu criei um canal no Youtube aí eu fui mudando e muitas das minhas mudanças eu expus aqui era sempre motivo para falarem e eu vi que tinha muita relutância. Parece que nunca tava bom e as pessoas nunca estavam satisfeitas com quem eu era e isso me fazia mal”, desabafou.

Ao final do vídeo, Kéfera chorou e deu adeus: “Esse é o último vídeo do canal. Por muito tempo eu fiquei me cobrando: ‘fecha esse ciclo direito. Faz um vídeo dando tchau e agradece porque tua vida foi muito legal aqui’. […] Vai que um dia eu resolvo voltar e reinventar meu conteúdo, mas por hora eu não tenho vontade. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vai que tem. Muito, muito, muito obrigada”, disse ela que disse querer investir na carreira de atriz.