Barrancos deslizam durante tempestade e casas correm risco de desmoronar em Manaus

Tempos amargos

Manaus/AM - Dois barrancos deslizaram durante a tempestade que atinge a cidade desde as primeiras horas da manhã dessa segunda-feira (30). As ocorrências foram registradas na Comunidade Nova Vitória, na Zona Leste e foram repassadas pela Defesa Civil do município.

Além delas, o órgão registrou três casas em risco de desabamento nos bairros Tancredo Neves, Aleixo e Centro e uma residência com estrutura comprometida na Compensa.

Conforme a Defesa Civil, não há vítimas em nenhumas das situações e equipes já estão nos locais para fazer atendimento das famílias afetadas.