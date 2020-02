Suspeito de matar idoso de 79 anos para roubar televisor é preso no Amazonas

Manaus/AM - Policias civis da 77ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Novo Airão, sob a coordenação do delegado Renato Simões, titular da unidade policial, prenderam, no domingo (16), por volta das 10h, em cumprimento a mandado de prisão temporária, João Pedro de Souza Nazaré, 20, o "Janjão", suspeito de um latrocínio, ocorrido na tarde da última quinta-feira (13), por volta das 17h, que vitimou o idoso Moacir Batista da Cunha, que tinha 79 anos.

De acordo com o delegado, João Pedro foi preso na residência onde mora, localizada no bairro Murici, naquela cidade. O crime acorreu na casa da vítima, situada na rua Pedro Sabo Mendes, bairro Anavilhanas, de onde o suspeito subtraiu um aparelho televisor de 32 polegadas, o qual ofereceu a terceiros.

“Após tomarmos conhecimento do fato, saímos em diligências para identificar e localizar o autor do crime. Durante as investigações, nossa equipe policial colheu alguns depoimentos que nos ajudaram a chegar até o infrator, ocasião em que representei pelo pedido de prisão temporária dele. No momento da prisão, na casa de João Pedro, identificamos o aparelho subtraído durante o delito”, informou o delegado Simões

Na sede da delegacia, João Pedro foi indiciado por latrocínio. Após a conclusão do Inquérito Policial, os procedimentos serão encaminhados ao judiciário.