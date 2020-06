Polícia apreende 10 mil munições no porto de Manaus

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Manaus/AM - Mais de 10 mil munições foram apreendidas na madrugada de quarta-feira (24), no Porto de Manaus, no bairro Centro,durante operação da Polícia Civil do Amazonas. O material foi enviado por criminosos da Colômbia e Bolívia.

Conforme a equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), além das munições, uma motocicleta roubada, que veio clandestinamente para Manaus, também foi apreendida ao longo da ação.

Uma coletiva deve ser realizada na manhã de quinta-feira (25). Ainda não há informações, se a ação policial resultou em prisões.