Vulcão na ilha de Krakatoa, na Indonésia, entra em erupção

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vulcão Anak Krakatau, localizado na ilha de Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção na noite desta sexta-feira (10), de acordo com informações da imprensa local.

As cinzas formaram uma coluna com 500 metros de altura, segundo o chefe da Agência de Geologia do Ministério de Energia e Recursos Minerais.

A primeira erupção, às 21h58 (horário local), durou pouco mais de um minuto. Cerca de meia hora depois, uma segunda explosão aconteceu, com duração de 37 minutos. As autoridades indonésias informaram que ainda havia atividade vulcânica pela manhã.

Em comunicado, o governo da Indonésia afirmou que a atividade vulcânica não havia causado danos e aconselhou a população "a não criar pânico". O status de atividade do vulcão não se alterou: permanece classificado com nível 2 desde 25 de março de 2019 -a escala vai de 1 a 4.

Em dezembro de 2018, o Anak Krakatau entrou em colapso e gerou um tsunami que matou pelo menos 430 pessoas e deixou milhares de desabrigados no Estreito de Sunda, que liga o Mar de Java ao Oceano Índico.

Moradores da capital da Indonésia, Jacarta, disseram em redes sociais terem ouvido um forte estrondo na madrugada. A agência de monitoramento do país, no entanto, afirmou que não foram registrados sons ou pancadas intensas nas estações próximas ao vulcão.

Pelo Twitter, pessoas do mundo todo manifestaram preocupação, compartilhando imagens de erupções antigas. Krakatoa e Indonésia ficaram entre os termos mais citados da rede social.