Tubarão puxa garoto de 10 anos de dentro de barco em ataque na costa da Austrália

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um menino de dez anos sofreu ferimentos no peito e na cabeça após ser puxado por um tubarão de dentro de um barco de pesca em um ataque na costa da Tasmânia, na Austrália. Segundo a CNN americana, o garoto está internado, mas passa bem e seu estado de saúde é estável.

O garoto estava em um barco de pesca de seis metros, com o pai e outros dois homens, no largo de Stanley, na costa noroeste da Tasmânia, quando foi atacado. O menino usava colete salva-vidas e seu pai pulou na água ainda durante o ataque, o que fez o tubarão soltá-lo e fugir.

Segundo as autoridades locais, o garoto, que seria morador da região, sofreu lacerações no braço e outros cortes no peito e na cabeça.

O ataque é o mais recente em uma série de incidentes envolvendo tubarões na região. Na última terça-feira (14), uma mulher de 29 anos foi atacada enquanto nadava na ilha de Fitzroy. Segundo a CNN, ela estava de folga enquanto gravava um documentário sobre tubarões na região. Ela ainda se recupera no hospital.

Já na semana passada, um adolescente de 15 anos morreu em outro ataque de tubarão enquanto surfava em New South Wales, o que seria o quinto ataque fatal de tubarão na Austrália este ano. No início do mês também já tinha sido morto um homem de 36 anos enquanto praticava caça submarina.