Tiroteio em centro de distribuição do Walmart mata duas pessoas nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um tiroteio em um centro de distribuição do Walmart, na Califórnia, nos EUA, deixou ao menos duas pessoas mortas e quatro feridas. O incidente ocorreu na tarde do sábado (27).

Segundo informações da polícia local, um homem entrou no armazém do Walmart na cidade de Red Bluff, e começou a atirar. O suspeito foi morto pela polícia.

Ainda de acordo com as autoridades, o suspeito tem uma história com o local de trabalho, mas a sua identidade não foi divulgada.

Um porta-voz da empresa disse que o Walmart colabora com as autoridades que investigam o incidente, sem fornecer mais detalhes.