Sobe para 416 o número de contanimados por coronavírus em porta-aviões dos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de marinheiros porta-aviões USS Theodore Roosevelt contaminados com coronavírus subiu para 416, de acordo com a CNN.

Até agora, 97% dos tripulantes foram testados. Havia ao todo 4.800 pessoas a bordo.

A forma como a crise de coronavírus a bordo da embarcação foi tratada levou à queda de Thomas Modly do cargo de chefe da Marinha dos EUA, no início da semana.

Em 30 de março, o capitão do navio, Brett Crozier, mandou quatro páginas de mensagem por email para Modly, dizendo que a situação era insustentável por ser impossível obrigar isolamento social numa embarcação com 4.800 marinheiros e marinheiras.

Modly seguiu impassível, e no dia seguinte a mensagem do capitão foi publicada pelo jornal The San Francisco Chronicler. Com a publicidade, a história correu o mundo e fez com que a Marinha iniciasse o desembarque do USS Theodore Roosevelt no dia seguinte.

No dia 2 de abril, Modly resolveu dispensar Crozier do seu comando. O capitão desceu à terra em Guam, território americano no Pacífico onde o navio está atracado, com o nome sendo gritado por toda a tripulação ainda no convés. Parte dos marinheiros foi retirada e cumpre quarentena em terra.

Na segunda (6), Modly falou, por meio do sistema do barco, para os cerca de mil marinheiros que ficaram para manter o navio operacional -seus dois reatores nucleares não podem ficar sem manutenção, e que Crozier era "muito ingênuo ou muito estúpido" por ter permitido o vazamento de sua carta.

Segundo relatos que chegaram à imprensa americana, os militares a bordo ficaram horrorizados com os termos usados contra alguém que consideram um herói.

O caso virou um escândalo nacional. Membros de comitês de defesa do Congresso pediram a cabeça de Modly, que entregou sua renúncia na tarde de terça (7). Ele foi substituído pelo subsecretário do Exército, James McPherson.

O último porto em que o porta-aviões esteve antes do surto foi o de Da Nang, na costa vietnamita, antiga base americana durante a guerra no país asiático. Presume-se que foi lá que o patógeno embarcou no porta-aviões, capaz de transportar até 90 aviões e helicópteros.