Rússia registra 1.667 novos casos de coronavírus; China reportou 46 novos casos

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

A Rússia notificou 1.667 novos casos de coronavírus nesse sábado, 11, elevando a contagem nacional de casos confirmados para 13.584. O número de mortes relacionadas ao coronavírus no país aumentou de 12 para 106, informou o centro russo de resposta a crises de coronavírus.

A China já reportou neste sábado (sexta-feira no Brasil), 46 novos casos de coronavírus, dos quais 42 são de pessoas que viajaram ao exterior. A Comissão Nacional de Saúde do país informou que 34 novos casos assintomáticos também foram relatados, número menor que os 47 do dia anterior.

O número de pessoas diagnosticadas com a covid-19 está perto dos 82 mil, enquanto o total de mortes pela doença subiu para 3.339.