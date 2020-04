Presidente de Israel nega pedido de extensão de prazo para formação de coalisão

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

O presidente de Israel, Reuven Rivlin, negou o pedido feito por Benny Gantz, líder do partido Azul e Branco, para estender as negociações para a formação de uma coalizão governamental com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Com isso, está mantido o prazo para meia noite desta segunda-feira (18h de domingo no horário de Brasília) para que um acordo seja alcançado. Em caso negativo, Israel terá que realizar sua quarta eleição em pouco mais de um ano enquanto em meio à crise causada pela pandemia de coronavírus.

Gantz pediu a extensão do prazo a Rivlin na noite do último sábado, 11, dizendo que estava perto do acordo com Netanyahu. No entanto, o presidente de Israel disse em resposta que "neste momento" não seria possível atender o pedido. Rivlin disse que conversou com o atual primeiro-ministro, que não deu indicação que a formação da coalizão estaria perto.

Em eleições realizadas no mês passada, Gantz foi incumbido de formar um governo após uma estreita maioria de parlamentares o apoiaram. Mas em decorrência da pandemia, Gantz anunciou que tentaria formar um governo de emergência com Netanyahu para navegar pela crise. Com as negociações se alongando, o partido Azul e Branco se fragmentou, deixando a possibilidade de um acordo mais longe.