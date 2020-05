Policiais israelenses matam palestino em Jerusalém

Procuradores terão que optar entre as maçãs e a vovozinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais israelenses mataram um palestino na Cidade Velha de Jerusalém neste sábado (30).

Segundo um porta-voz da polícia, os agentes suspeitaram que o homem carregava uma arma, mas, segundo autoridades palestinas e a mídia local, ele estava desarmado. A vítima tinha distúrbios mentais.

"Policiais que patrulhavam o local identificaram um suspeito com um objeto que parecia uma pistola. Eles pediram que o homem parasse e começaram a persegui-lo a pé. Durante a perseguição, os policiais atiraram no suspeito", informaram as forças de segurança em um comunicado.

"Nenhuma arma foi encontrada no lugar", acrescenta o texto.

Segundo o porta-voz Micky Rosenfeld, o palestino morava em Jerusalém Oriental. A investigação corre sob segredo de justiça e a polícia não confirmou que o homem estava desarmado.

Em uma rede social, o secretário-geral da Organização pela Libertação da Palestina (OLP), Saeb Erekat, condenou o incidente.

"As forças de ocupação israelenses em Jerusalém Oriental assassinaram Iyad Khayri, 32, um palestino com deficiência. Esse crime ficará impune, a menos que o mundo pare de tratar Israel como um Estado acima da lei e o Tribunal Penal Internacional cumpra sua função", disse.

Também por meio de uma rede social, o ministro de Segurança Pública de Israel, Amir Ohana, lamentou a morte do homem e afirmou que a conclusão da investigação será usada para evitar que incidentes como esse voltem a acontecer.

As tensões vêm crescendo nas últimas semanas desde que o governo israelense afirmou que pretende implementar um plano que dará ao país soberania sobre assentamentos no vale do Jordão, na Cisjordânia ocupada. Isso seria, na prática, uma anexação de território que comporia um futuro estado palestino.

Países árabes e europeus, além da ONU, condenaram o plano e, em protesto, os palestinos suspenderam a cooperação em segurança com Israel e seu aliado, os Estados Unidos.