Polícia detém voluntário de catedral francesa por suspeita de participação em incêndio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um voluntário da catedral gótica de Nantes, no oeste da França, foi detido pela polícia neste domingo (19), após um incêndio que destruiu vitrais e o grande órgão da igreja do século 15 um dia antes.

O homem, um refugiado de Ruanda, era o responsável por fechar o local na noite de sexta (17), e os investigadores buscam esclarecer inconsistências no cronograma do suspeito.

Segundo o procurador Pierre Sennès, não há vestígios de invasão no nível do acesso externo da catedral. Ressaltou, no entanto, que "qualquer interpretação que possa implicar a pessoa na prática dos fatos é prematura e precipitada".

O incidente ocorre pouco mais de um ano após um grande incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris, que destruiu o telhado e a torre principal da igreja. Em Nantes, o fogo foi rapidamente contido, e o dano foi menor.

As chamas começaram no início da manhã de sábado no horário local (madrugada no Brasil). Mais de cem bombeiros atuaram no combate ao fogo, controlando-o após várias horas e extinguindo-o completamente na parte da tarde.

O incêndio surgiu atrás do grande órgão da igreja, que ficou destruído, segundo o chefe dos bombeiros, Laurent Ferlay. Vitrais na parte frontal da catedral foram quebrados, e o fogo também consumiu uma pintura do século 19 que veio de Roma.

Há muitas dúvidas sobre a origem do incidente. Foram observados três focos de incêndio separados dentro da catedral. De acordo com Sennès, "há uma distância substancial entre [o local onde fica] o grande órgão, na fachada do primeiro andar, e os outros focos [de fogo]".

Desde a tarde de sábado, especialistas da polícia científica e técnica buscam determinar a origem do incidente como parte da investigação aberta por "incêndio intencional".

Segundo Quentin Chabert, advogado do voluntário detido, não há nada que vincule seu cliente diretamente ao incêndio na catedral. "Gostaria de lembrar a todos a presunção de inocência do meu cliente", afirmou.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, e os ministros do Interior, Gérald Darmanin, e da Cultura, Roselyne Bachelot, visitaram a cidade na tarde de sábado, em homenagem "à dedicação e ao grande profissionalismo dos bombeiros mobilizados desde o início do incidente administrado com eficiência notável". Castex prometeu que o Estado "fará sua parte" na reconstrução da igreja.

A construção da catedral de Nantes, em estilo gótico extravagante, durou mais de quatro séculos, de 1434 a 1891. Não foi a primeira vez que a igreja, localizada a 340 km de Paris, foi danificada por um incêndio.

Ela foi parcialmente destruída durante a Segunda Guerra, em 1944. Em 1972, um incêndio devastou seu telhado, reconstruído 13 anos depois com uma estrutura de concreto.

Em 2015, um incêndio que parecia ter sido causado por obras de reforma destruiu a maior parte do telhado de outra igreja em Nantes, a Basílica de Saint Donatien.