Poderíamos ter salvo vidas com medidas rígidas mais cedo, diz conselheiro de Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, afirmou neste domingo (12) que, se medidas de redução de danos tivessem sido adotadas mais cedo, o país poderia ter salvado vidas.

"Se tivéssemos iniciado [o processo de] mitigação mais cedo, poderíamos ter salvado vidas", disse ele, acrescentando que pedidos de implementação de distanciamento social e confinamento encontraram muita resistência do governo nos primeiros dias do surto nos EUA.

"Se tivéssemos fechado tudo desde o início, [a situação] poderia ter sido um pouco diferente. Mas havia uma forte oposição [...] naquela época", disse ele durante entrevista à CNN americana.

De acordo com a reportagem da emissora, autoridades e especialistas de saúde americanos concluíram, já no início da terceira semana de fevereiro, que era necessário substituir as medidas preventivas em vigor por outras, de mitigação de danos –como distanciamento social, fechamento do comércio e suspensão de serviços.

No entanto, o governo Trump só seguiu a recomendação três semanas depois, no dia 16 de março.

O número de casos de Covid-19 dos EUA superou o da China no último dia 26. Até o momento, há 530.830 pessoas diagnosticadas com a doença no país e 110.892 mortes