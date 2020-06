Pesquisa revela que 8 cidades brasileiras não estão prontas para flexibilizar isolamento social

O prefeito que Manaus vai escolher

São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza, Goiânia, Manaus e Porto Alegre são as 8 cidades brasileiras que não atingiram os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS), para flexibilizar o isolamento social, segundo uma pesquisa publicada nesta segunda-feira (22), da Universidade de Oxford.

De acordo com o Sistema Globo, a falta de testes, ausência de programa para rastreamento de contato para tentar conter a proliferação do vírus, além da falta de informação sobre como agir ao apresentar os sintomas ou ao ter contato com pessoas que tiverem sintomas, são algumas das deficiências que tornaram essas cidades impossibilitadas de 'voltarem ao normal', diante do cenário da pandemia no país.

Os pesquisadores recomendam ampliar as campanhas de informação para orientar as pessoas que têm e as que tiveram contato com infectados pelo vírus. Além disso, de acordo com o estudo, é necessário prolongar por mais alguns meses o auxílio emergencial e expandir a testagem das pessoas.

O Brasil atingiu o número de 1.111.348 de casos confirmados e 51.407 mortes, segundo dados dos consórcios de imprensa, divulgados nesta segunda. Já no Amazonas, o número de casos vem diminuindo, embora tenha alcançado 63.731 pessoas infectadas e registrou 2.671 mortes causadas pelo coronavírus.