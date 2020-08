Papa Francisco envia 250 mil euros para Igreja no Líbano, atingida por explosão

O Papa Francisco enviou 250 mil euros para ajudar a Igreja no Líbano, atingida pela explosão no porto da capital, na terça-feira, informa o Vatican News, site de notícias do Vaticano. A ajuda foi enviada pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral através da Nunciatura Apostólica, em Beirute.

De acordo com a publicação, o dinheiro será usado para auxiliar as pessoas afetadas pelo desastre, que deixou várias mortes e milhares de feridos e desalojados, destruindo ao mesmo tempo edifícios, igrejas, mosteiros, instalações civis e de saúde.

"Diante das necessidades urgentes, uma imediata resposta de socorro foi dada pelas estruturas católicas, através de centros de acolhimento para pessoas deslocadas, junto com a ação da Cáritas Líbano, Cáritas Internationalis e várias Cáritas irmãs", afirma.