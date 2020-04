Pandemia provoca corrida por farinha e fermento em Portugal

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Após a corrida pelo papel higiênico, os supermercados portugueses enfrentam agora a procura acima da média por farinha e fermento. Nas redes sociais, há quem brinque e atribua o fenômeno à chamada “pãodemia”, um interesse renovado das pessoas por produzirem seu próprio pãozinho em casa.

Como os brasileiros bem sabem, os portugueses são há séculos especialistas na arte da padaria. O país leva a sério a questão, cada região é orgulhosa do seu pão típico e existe até um museu dedicado inteiramente ao assunto, o Museu do Pão, em Seia (centro do país).

Agora, com a pandemia da Covid-19 e mais tempo em casa, o interesse pelo assunto parece ter se renovado. Pesquisa na plataforma Google Trends mostra um aumento expressivo nas buscas por receitas de pão e em explicações sobre como fabricá-lo em casa.

O aumento do interesse pela fabricação caseira da iguaria já é sentido nos mercados, onde os relatos de falta de farinha e, principalmente, de fermento, são cada vez mais frequentes.

Uma reportagem do jornal Washington Post dá conta de que o aumento pelo interesse na fabricação de pão tem acontecido em vários países da Europa e também nos EUA.

RECEITA DE SUCESSO

Nas redes sociais, a apresentadora Filipa Gomes, à frente de um programa de culinária na televisão portuguesa, é apontada como uma das responsáveis pela “pãodemia”, ao divulgar uma receita simples de pão caseiro, com farinha comum e sem necessidade de horas de trabalho com a massa.

Sem previsão de saída do estado de emergência, em vigor desde 19 de março, é possível que os portugueses ainda tenham muito tempo para testar essas e outras receitas.