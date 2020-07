Palestino escala parede de hospital para visitar mãe com coronavírus

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A história de um palestino que passou dias escalando a parede de um hospital para acompanhar a mãe internada com coronavírus ganhou o mundo após imagens em que ele aparece sentado na janela do centro médico viralizarem na internet.

Devido ao risco de contaminação, Jihad Al-Suwaiti, 30, ficou impossibilitado de visitar a mãe, Rasmi Suwaiti, 73, no Hospital de Hebron, na Cisjordânia. Ela tem leucemia e recebeu diagnóstico de Covid-19.

Para resolver a situação, Al-Suwaiti passou a escalar a fachada do hospital e, assim, visitar a mãe por meio da janela do segundo andar.

Imagens do canal AJ+, da rede Al Jazeeera, mostram o palestino escalando as paredes, sentando na beira da janela e observando o interior do hospital. Segundo o veículo, Rasmi não resistiu e morreu.

O jornal britânico The Mirror ouviu funcionários do hospital e afirmou que Al-Suwaiti foi instruído a não subir mais pelos canos do lado de fora.

De acordo com a publicação, o palestino acompanhou a mãe pela janela durante os cinco dias em que ela esteve internada e só descia quando tinha certeza de que ela estava dormindo.

A Palestina registra, até agora, 9.228 casos confirmados do novo coronavírus e 64 mortes, segundo dados compilados pela universidade americana Johns Hopkins.