Nuvem de formigas voadoras é registrada na Irlanda e Reino Unido

Uma nuvem de formigas foi identificada passando por parte da Irlanda e do Reino Unido após o serviço nacional de meteorologia ‘Met Office’ imaginar que se tratava de uma tempestade.

De acordo com o UOL, o enxame se formou devido à época do ano no verão europeu, com o calor e a umidade, elas se reúnem e sobem para os céus. A nuvem também tem ligação com o movimento das formigas-rainhas criando novas colônias. Uma parte da nuvem se dirigiu para Londres e, nos dias seguintes, ela se dissipou.

Ainda segundo a publicação, a nuvem pode ficar até o final de agosto do país.