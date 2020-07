Mulher fica revoltada ao ser impedida de entrar em bar sem máscara e toma atitude inusitada

Wilson Lima e a solidão do Poder

Uma mulher foi impedida de entrar em uma bar porque estava sem máscara e ficou revoltada com a situação. Ela decidiu lamber a porta do estabelecimento como protesto contra a obrigatoriedade do acessório. A cena inusitada foi gravada por um cliente que estava dentro do bar, na cidade de Houma, em Louisiana, nos Estados Unidos.

De acordo com o site Extra, o vídeo viralizou nas redes sociais e já teve mais de 3,1 milhões de visualizações nas redes sociais. Nas imagens, a mulher se afasta um pouco da porta de vidro e em seguida corre até ela e bate com força usando o próprio corpo. Depois, ela faz pouco caso sobre as medidas de saúde para evitar o contágio do novo coronavírus e lambe a entrada do bar. Ela também diz estar infectada.

Ainda de acordo com a publicação, a mulher foi presa e passou por uma unidade de saúde para cuidar de um corte na cabeça após tanto golpear a si mesma durante o ato no bar.